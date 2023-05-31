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السفير الليبي بروما يحث إيطاليا على زيادة «تدخلها البناء» لتحقيق الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 04:13 مساء
السفير الليبي بروما يحث إيطاليا على زيادة «تدخلها البناء» لتحقيق الاستقرار في ليبيا
السفير الليبي لدى روما مهند يونس. (أرشيفية: الإنترنت)
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حث السفير الليبي لدى روما مهند يونس، اليوم الأربعاء، الحكومة الإيطالية على زيادة «تدخلها البناء» لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وقال يونس خلال مشاركته في فعالية «الطاقة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي: مصادر وقواعد سوق الطاقة» في روما، إن «ليبيا تأمل من الحكومة الإيطالية زيادة تدخلها البناء لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد».

- إيطاليا تعتمد مهند يونس سفيرا لليبيا في روما

ويرى يونس أنه «يمكن لإيطاليا بالتأكيد أن تسهم في مساعدة الشعب الليبي على استعادة السلام في البلاد. وأيضًا لأن إيطاليا تستطيع منع التدخلات الأجنبية العديدة في ليبيا»، مؤكدًا «الطبيعة الخاصة للعلاقات التاريخية والثقافية التي تربط البلدين».

محاولات إيطاليا السابقة في ليبيا
وأضاف «لقد حاولت إيطاليا، حتى مع الحكومات السابقة، مساعدة ليبيا في الوصول إلى الانتخابات. لكن الموقف الإيطالي في الماضي جرى تأطيره في السياق الأوروبي أو الدولي» وفق وكالة «نوفا».

وأعرب السفير الليبي في روما عن أمله في «أن تلعب الحكومة الإيطالية الحالية دورًا محددًا وأكثر فاعلية في مساعدة شعبنا على تحقيق الاستقرار والانتخابات في البلاد، استجابة لطموح الشعب الليبي في اختيار حكامه بشكل ديمقراطي ووضع حد لمراحل الانتقال التي استمرت لعدة سنوات».

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