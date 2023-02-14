إيطاليا تعتمد مهند يونس سفيرا لليبيا في روما

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمدت إيطاليا المفوض بوزارة الدولة شؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني السابقة، مهند سعيد أحمد يونس، سفيرًا لليبيا في روما.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان مساء أمس الإثنين، نقلته وكالة «آكي» اليوم الثلاثاء، إن «رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا وافق على على اعتماد الدبلوماسي، مهند سعيد أحمد يونس، سفيرًا لدولة ليبيا لدى إيطاليا».

- الرئيس الإيطالي يدعو إلى إشراك دول الجوار في جميع المبادرات بشأن ليبيا

وبناء على هذا الإجراء سيتولى مهند يونس منصب السفير الليبي لدى إيطاليا وقيادة البعثة الدبلوماسية في روما، خلفًا للسفير السابق عمر الترهوني.