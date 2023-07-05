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الإنفاق الحكومي محور لقاء الدبيبة والكبير

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 12:56 صباحا
الإنفاق الحكومي محور لقاء الدبيبة والكبير
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الثلاثاء 4 يوليو 2023 (حكومة الوحدة)
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ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الإنفاق الحكومي نصف السنوي للعام 2023.

جاء ذلك خلال لقاء عقد ظهر الثلاثاء، في مقر مصرف ليبيا المركزي، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار المحافظ مصطفى المانع.

وأكد الحاضرون خلال الاجتماع ضرورة الاستمرار في الإفصاح عن كافة المصروفات الحكومية خلال العام الجاري، وضرورة أن يشمل مؤسسات الدولة كافة دون استثناء، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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وشدد المجتمعون أيضًا على «ضرورة الاهتمام بالمواطنين، وتقديم الخدمات لهم»، موضحين أن «ما يزيد على 80% من الميزانية يذهب للمواطنين بشكل مباشر». كما اتفقوا على التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والمصرف المركزي، لعرض كافة المصروفات بشكل تفصيلي، ليعرف المواطنون كافة أين تذهب المخصصات المالية.

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