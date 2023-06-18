الدبيبة يطلع باتيلي على رؤية الحكومة للانتخابات ومؤشرات الإنفاق الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، على رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات ومؤشرات الإنفاق الحكومي، مؤكدًا استمرارها في التنسيق مع البعثة الأممية لتنفيذ البرامج الداعمة للعملية الانتخابية.

وبحث الدبيبة مع باتيلي خلال اللقاء، اليوم الأحد، بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، «المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية، وملف الإنفاق الحكومي»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

الشرط الأساسي لإنجاح الانتخابات

وقال الدبيبة في لقائه مع باتيلي، «إن رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات، مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ»، مشددًا على «أن ذلك يعد شرطًا أساسيًا لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة».

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وأكد الدبيبة أن «الحكومة مستمرة عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح الانتخابات».

%80 من الإنفاق يذهب بشكل مباشر ومتساوٍ إلى كل المواطنين

وبشأن ملف الإنفاق الحكومي، استعرض الدبيبة مع باتيلي، مؤشرات الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري، منوهًا بـ«ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين في مختلف المناطق»، مشيرًا إلى أن «أكثر من 80% من الإنفاق يذهب بشكل مباشر ومتساوٍ إلى كل المواطنين من خلال المرتبات والعلاوات والدعم».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن باتيلي أشاد من جانبه، بالملتقى الأول لمختاري محلات ليبيا وما شهده من حضور واسع عن كل مناطق ليبيا، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول المعتمدة لدى ليبيا.

وفي وقت سابق اليوم، التقى باتيلي مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لمناقشة مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات والخطوات التي اتُخذت في هذا الشأن، وبحث سبل تقديم الدعم الفني والاستشاري، مما يعزز جاهزية المفوضية، ويهيئ مناخًا ملائمًا لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة، وفق ما أعلنته المفوضية.