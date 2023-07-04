شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. ندوة نقاشية حول البيئة الأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

تذيع قناة الوسط «Wtv»، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ندوة نقاشية حول «البيئة الأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات.. من يوفرها ومن يحميها؟»، وذلك في خضم الجدل القائم حول الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات عامة نهاية العام الجاري.

ويشارك في الندوة التي يديرها الإعلامي محمد الجارح، كل من: الباحث في قضايا الأمن القومي فيصل بوالرايقة، ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات المحلية السابق عثمان القاجيجي، ووزير الداخلية السابق فوزي عبدالعال.

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وفي حين لا يزال الغموض يكتنف الموعد المقترح لإجراء الانتخابات، فإن المهتمين بالشأن الليبي، ومن بينهم باحثون ومحللون في معهد «تشاتام هاوس» البريطاني يعتقدون أن ثمة نخبة جديدة في ليبيا لا ترغب في إجراء الانتخابات الوطنية، بل تسعى لتعزيز نفوذها وسلطتها في أنحاء البلاد.

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