  • Alwasat News
Atwasat

نورلاند: لاحظنا تقدما حقيقيا حول مسألة كيفية توزيع الإيرادات النفطية في الأيام الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 06:54 مساء
نورلاند: لاحظنا تقدما حقيقيا حول مسألة كيفية توزيع الإيرادات النفطية في الأيام الأخيرة
المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، أنه لاحظ «تقدماً حقيقياً» حول مسألة كيفية توزيع الإيرادات النفطية في الأيام الأخيرة، معرباً عن سعادته من إثارة النقاش في ليبيا حول تعليقاته الأخيرة بشأن هذه المسألة.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الإثنين، إن «مسألة كيفية توزيع إيرادات نفط ليبيا المهمة، هي إحدى المسائل المتسببة في الصراع في ليبيا. وبالتالي يسعدني أن تعليقاتي الأخيرة قد أثارت نقاشاً بمثل هذه الفائدة بين القادة الليبيين».

الولايات المتحدة تدعم وضع آلية للتصرف في الإيرادات النفطية
وأكد نورلاند أن «الولايات المتحدة لا تزال تدعم باستمرار جهود المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية وغيرهم لوضع آلية شفافة وقابلة للمساءلة للتصرف في الإيرادات» النفطية في ليبيا.

وتابع «كنا ولا نزال دائماً نؤمن ونصرّح بأن الليبيين وحدهم القادرون على تقرير هذا الموضوع وأنه لا ينبغي لأي جهات أجنبية السيطرة عليه». وقال: «لقد لاحظنا تقدماً حقيقياً حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة بين المؤسسات ذات الصلة، ونحن نشجع القادة على التوصل إلى اتفاق».

- لجنة الطاقة بـ«النواب» ردا على نورلاند: غلق النفط شأن ليبي
- محللون لقناة الوسط «Wtv» يعلقون على رسالة نورلاند وإخراج «فاغنر» والقوات الأجنبية
- حماد: تصريحات السفير الأميركي «مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب»

واعتبر نورلاند أن «هذه فرصة لبناء الثقة ومعالجة المخاوف المهمة والمشروعة بشأن الفساد وضمان أن الإيرادات الضخمة التي تتراكم من إنتاج ليبيا المستمر للنفط تعود بالفائدة على كل الليبيين». مرحّباً «بفرصة تبادل وجهات النظر مع القادة الليبيين حول هذا الجانب المهم من مستقبل ليبيا».

انتقادات ليبية بشأن دعوة نورلاند للقادة الليبيين بتجنب إغلاق النفط
وقوبلت دعوة نورلاند في 30 يونيو الماضي، «من الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين»، بانتقادات من جانب أعضاء من مجلس النواب ومن رئيس الحكومة المكلف من قبل المجلس أسامة حماد معتبرين دعوته تدخلاً في الشأن الليبي.

وحض السفير الأميركي «كل القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية كطريقة بنّاءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7

ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي
الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي

الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي
المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة

المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة
الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي
«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد

«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد
حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله

حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة

بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة
المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها

المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها
بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع

بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع
العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن (فيديو)

العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن...
مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات

مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي

كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي
في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب

في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب
الليبي محمد الرقيعي «الطشة» هداف شاطئية أفريقيا بـ11 هدفا

الليبي محمد الرقيعي «الطشة» هداف شاطئية أفريقيا بـ11 هدفا
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة

«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بسبب قوافل الهجرة.. «حزب ميلوني» يحذّر من العواقب الوخيمة لانهيار ليبيا وتونس
بسبب قوافل الهجرة.. «حزب ميلوني» يحذّر من العواقب الوخيمة لانهيار...
وفاة 7 مواطنين بحادث مروع على الطريق الساحلي زوارة رأس اجدير
وفاة 7 مواطنين بحادث مروع على الطريق الساحلي زوارة رأس اجدير
المنفي يتلقى دعوة من بوتين للمشاركة في قمة روسيا - أفريقيا نهاية يوليو
المنفي يتلقى دعوة من بوتين للمشاركة في قمة روسيا - أفريقيا نهاية ...
المشري يطالب بالتعامل مع عبدالله محمد قادربوه بصفته رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية
المشري يطالب بالتعامل مع عبدالله محمد قادربوه بصفته رئيساً لهيئة ...
أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الإثنين 3 يوليو 2023)
أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الإثنين 3 يوليو 2023)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام...
المزيد
هيئة الحج: وفاة حاجة ليبية في مكة المكرمة
هيئة الحج: وفاة حاجة ليبية في مكة المكرمة...
نورلاند: لاحظنا تقدما حقيقيا حول مسألة كيفية توزيع الإيرادات النفطية في الأيام الأخيرة
نورلاند: لاحظنا تقدما حقيقيا حول مسألة كيفية توزيع الإيرادات......
الدبيبة لـ«بن قدارة»: أولوية الحكومة استفادة جميع المناطق من العائدات النفطية
الدبيبة لـ«بن قدارة»: أولوية الحكومة استفادة جميع المناطق من......
أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الإثنين 3 يوليو 2023)
أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الإثنين 3 يوليو ......
المشري يطالب بالتعامل مع عبدالله محمد قادربوه بصفته رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية
المشري يطالب بالتعامل مع عبدالله محمد قادربوه بصفته رئيساً ......
المزيد