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محللون لقناة الوسط «Wtv» يعلقون على رسالة نورلاند وإخراج «فاغنر» والقوات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 02:40 مساء
محللون لقناة الوسط «Wtv» يعلقون على رسالة نورلاند وإخراج «فاغنر» والقوات الأجنبية
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 2 يوليو 2023
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تباينت ردود الفعل بشأن رسالة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند إلى قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، التي دعا فيها إلى عدم المساس باستقرار تدفق النفط، وهو ما دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إلى اتهام نورلاند «بدعم طرف واحد مستفيد من إهدار أموال الشعب»، ووصف رسالته «بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدولة الليبية» حسب بيان لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، في الوقت الذي قدم فيه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة استقالته إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

نفاق الغرب
وفي مداخلته مع برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط «Wtv» أمس، ألقى الأستاذ الجامعي محمود الرملي باللائمة على الدول الإقليمية والولايات المتحدة التي اعتبرها مخطئة منذ البداية بإطلاقها «يد حفتر في ليبيا»، مضيفا أن «حفتر جزء أساسي من الإشكال لكنه ليس المتسبب في المشكلة بأسرها»، وتحدث الرملي عن «الضوء الأخضر» الأميركي لحفتر لبدء حرب العاصمة في أبريل العام 2019.

واتهم الرملي الدول الغربية بـ«مساندة حفتر» وقال «الغرب منافق يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقوله، ويبحث عن مصالحه فقط.. هذه الدول (الغربية) ليست بريئة مما حدث في ليبيا».

التوزيع العادل للثروات
ويتفق رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان مع رؤية الرملي في «نفاق الغرب»، لكنه يرى أن المسألة لا ترتبط بموقف الولايات المتحدة من استمرار إنتاج النفط أو إيقافه، وإنما يتعلق بتحقيق العدالة في توزيع إيرادات النفط على الليبيين، قائلا: «الليبيون في برقة وفزان محرومون من الخير التي تخرج من أراضيهم».

وحول حديث الولايات المتحدة عن وجود مجموعة «فاغنر» في ليبيا، برر ذلك قائلا: «كم عدد عناصر فاغنر في ليبيا، الذين يقومون بإصلاح الآليات المعطوبة والتدريب... أغلبهم رحل للمشاركة في الحرب الروسية - الأوكرانية»، وأشار إلى تجاهل واشنطن الحديث «عن المرتزقة غرب البلاد والأتراك الذين يحتلون قاعدة الوطية وطرابلس والإيطاليين الذين يحتلون الكلية الجوية في مصراتة ومصفاة الزاوية» على حد وصفه.

الشبلي: قرار إخراج فاغنر والأتراك يتطلب انتخاب رئيس
بدوره هاجم رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي المبعوث الأميركي، متهما نورلاند «بالتدخل في كل شيء»، ونوه بصدور بيان عن الحزب ضد تحركات السفراء، خصوصا الأميركي والفرنسي والبريطاني، الذين «أصبحوا الحكام الفعليين»، حسب تعبيره.

لجنة الطاقة بـ«النواب» ردا على نورلاند: غلق النفط شأن ليبي
حماد: تصريحات السفير الأميركي «مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب»
واشنطن تدعو القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية
واشنطن تدعو الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط
«صمت رسمي» أمام أنباء قصف قاعدة الخروبة

وأضاف الشبلي، في حديثه إلى برنامج «وسط الخبر»، «الإدارة الأميركية تدير الأزمة ويهمها تدفق النفط وليذهب الليبيون إلى الجحيم»، مشيرا إلى أن تسريبات استهداف عناصر «فاغنر» في قاعدة الخروبة «شائعات لا صحة لها، وقد تكون بالون اختبار أو لجس النبض»، وتساءل الشبلي «من الذي سيقصف قاعدة موجودة في أقصى الشرق الليبي... هناك مراقبة ودفاعات جوية تجعل من هذا الأمر مستحيلا».

وتابع أن الولايات المتحدة «رصدت برامج مالية ضخمة، وتواصلت مع مجموعات مسلحة في الغرب الليبي» بشأن إخراج «فاغنر»، لكن «القوى الوطنية في الغرب أجهضت تلك الأفكار»، وقال إن «خروج فاغنر والأتراك والمرتزقة يأتي من رئيس دولة منتخب يأمر تلك المجموعات بالمغادرة».

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