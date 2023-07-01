هيئة شؤون الحج: أغلب الحجاج الليبيين انتهوا من رمي الجمرات في أيام التشريق

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم السبت، إن أغلب الحجاج الليبيين قد انتهوا من رمي الجمرات خلال أيام التشريق بين المتعجّل والمتأخّر، وفق منشور للهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد (يوم النحر)، والتي توافق 11 و12 و13 من ذي الحجة.

الحجاج الليبيون المتعجّلون بدأوا الوصول إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة

بدأ، أمس الجمعة، وصول الحجاج الليبيين المتعجّلين إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة، قادمين من مشعر منى، لأداء طواف الوداع.

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وشرع عشرات آلاف الحجاج في مغادرة مدينة مكة المكرمة، بعدما أتموا مناسك الحج في أجواء شديدة الحرارة، حيث شارك أكثر من 1.8 مليون حاج من 160 دولة هذا العام في موسم الحج، وأتمّ عشرات الآلاف من الحجاج اليوم الثالث من شعيرة رمي الجمرات في مِنى، قبل أن يستقلوا حافلات نحو المسجد الحرام في مكة المكرمة، لأداء «طواف الوداع».

وارتفعت حصيلة وفيات الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة، أمس الجمعة، إلى خمسة حجاج، وفق ما أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.