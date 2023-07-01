  • Alwasat News
Atwasat

هيئة شؤون الحج: أغلب الحجاج الليبيين انتهوا من رمي الجمرات في أيام التشريق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 10:39 صباحا
هيئة شؤون الحج: أغلب الحجاج الليبيين انتهوا من رمي الجمرات في أيام التشريق
لحظة وصول الحجاج الليبيين المتعجلين أماكن إقامتهم بمكة المكرمة، 30 يونيو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)
alwasat radio

قالت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم السبت، إن أغلب الحجاج الليبيين قد انتهوا من رمي الجمرات خلال أيام التشريق بين المتعجّل والمتأخّر، وفق منشور للهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد (يوم النحر)، والتي توافق 11 و12 و13 من ذي الحجة. 

الحجاج الليبيون المتعجّلون بدأوا الوصول إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة
بدأ، أمس الجمعة، وصول الحجاج الليبيين المتعجّلين إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة، قادمين من مشعر منى، لأداء طواف الوداع.

- ارتفاع حصيلة وفيات الحجاج الليبيين إلى 5 حالات اليوم 
- 3 وفيات بين الحجاج الليبيين في مكة
- الآلاف يغادرون مكة المكرمة مع انتهاء موسم الحج

وشرع عشرات آلاف الحجاج في مغادرة مدينة مكة المكرمة، بعدما أتموا مناسك الحج في أجواء شديدة الحرارة، حيث شارك أكثر من 1.8 مليون حاج من 160 دولة هذا العام في موسم الحج، وأتمّ عشرات الآلاف من الحجاج اليوم الثالث من شعيرة رمي الجمرات في مِنى، قبل أن يستقلوا حافلات نحو المسجد الحرام في مكة المكرمة، لأداء «طواف الوداع».

وارتفعت حصيلة وفيات الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة، أمس الجمعة، إلى خمسة حجاج، وفق ما أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني

الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني
مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»

مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»
«إقليدس» يستعد لاستكشاف الجانب المظلم من الكون

«إقليدس» يستعد لاستكشاف الجانب المظلم من الكون
الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية
ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي

ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي
الكشف عن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي

الكشف عن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا

أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا
لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»

لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»
لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»

لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»
طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي

طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي
«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي

«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي
الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر

الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر
عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره

عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره
«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030

«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030
لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟

لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟
شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية

شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية
باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة

باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة
«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل

«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»
مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»
الزادمة: ليبيا في حاجة لمزيد من التنازلات والتوافقات.. ومستعدون لتسليم السلطة «بشروط محددة»
الزادمة: ليبيا في حاجة لمزيد من التنازلات والتوافقات.. ومستعدون ...
حماد: تصريحات السفير الأميركي «مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب»
حماد: تصريحات السفير الأميركي «مبنية على دعم طرف واحد مستفيد ...
ضبط شخص هارب من الحجز في صبراتة
ضبط شخص هارب من الحجز في صبراتة
هيئة شؤون الحج: أغلب الحجاج الليبيين انتهوا من رمي الجمرات في أيام التشريق
هيئة شؤون الحج: أغلب الحجاج الليبيين انتهوا من رمي الجمرات في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
دراسة تابعة لـ«أفريكوم»: الأسلحة المنتشرة في منطقة الساحل مصدرها الترسانة الليبية المنهوبة أو روسيا والصين
دراسة تابعة لـ«أفريكوم»: الأسلحة المنتشرة في منطقة الساحل ......
مصرف الجمهورية يعلن عودة جميع الخدمات الإلكترونية للعمل
مصرف الجمهورية يعلن عودة جميع الخدمات الإلكترونية للعمل...
الحكومة البريطانية تجدد التحذير من السفر إلى ليبيا
الحكومة البريطانية تجدد التحذير من السفر إلى ليبيا...
هيئة شؤون الحج: أغلب الحجاج الليبيين انتهوا من رمي الجمرات في أيام التشريق
هيئة شؤون الحج: أغلب الحجاج الليبيين انتهوا من رمي الجمرات ......
ضبط شخص هارب من الحجز في صبراتة
ضبط شخص هارب من الحجز في صبراتة...
المزيد