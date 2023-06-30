بالصور.. الحجاج الليبيون المتعجلون يصلون أماكن إقامتهم بمكة المكرمة

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ اليوم الجمعة وصول الحجاج الليبيين المتعجّلين إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة قادمين من مشعر منى، وفق منشور للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشرع عشرات آلاف الحجاج، اليوم الجمعة، في مغادرة مدينة مكة المكرمة، بعدما أتموا مناسك الحج في أجواء شديدة الحرارة، حيث شارك أكثر من 1.8 مليون حاج من 160 دولة هذا العام في موسم الحج، وأتمّ عشرات الآلاف من الحجاج اليوم الثالث من شعيرة رمي الجمرات في مِنى، قبل أن يستقلوا حافلات نحو المسجد الحرام في مكة المكرمة، لأداء «طواف الوداع».

الحجاج الليبيون سعداء بآداء الفريضة رغم الحرارة الشديدة

وأبدى عدد من الحجاج كبار السن في الأراضي المقدسة من بينهم ليبيون، سعادتهم بأداء فريضة الحج هذا العام مع عودة المسنين لأداء الفريضة إثر توقف استمر عامين بسبب قيود فرضتها جائحة «كورونا»، بحسب تقرير أعده مراسلو وكالة «فرانس برس» في مكة المكرمة.

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ويقول التقرير إن من هم فوق الستين عامًا يشكلون نسبة كبيرة من عديد المشاركين في الحج الذي يكلف ما لا يقل عن خمسة آلاف دولار للشخص الواحد. ويبدو للوهلة الأولى أنهم لا يأبهون بالصعوبات البدنية المصاحبة للمناسك مثل الزحام الشديد والحر، مع بلوغ درجات الحرارة 48 درجة مئوية الثلاثاء.

وارتفعت حصيلة وفيات الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة، اليوم الجمعة، إلى خمسة حجاج وفقما أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.

لحظة وصول الحجاج الليبيين المتعجلين أماكن إقامتهم بمكة المكرمة، 30 يونيو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)

لحظة وصول الحجاج الليبيين المتعجلين أماكن إقامتهم بمكة المكرمة، 30 يونيو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)

لحظة وصول الحجاج الليبيين المتعجلين أماكن إقامتهم بمكة المكرمة، 30 يونيو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)

لحظة وصول الحجاج الليبيين المتعجلين أماكن إقامتهم بمكة المكرمة، 30 يونيو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)

لحظة وصول الحجاج الليبيين المتعجلين أماكن إقامتهم بمكة المكرمة، 30 يونيو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)

لحظة وصول الحجاج الليبيين المتعجلين أماكن إقامتهم بمكة المكرمة، 30 يونيو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)