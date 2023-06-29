  • Alwasat News
Atwasat

اجتماع حكومي في طرابلس لمناقشة تنظيم حصول الأجانب على تأشيرات الدخول إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 06:17 مساء
اجتماع حكومي في طرابلس لمناقشة تنظيم حصول الأجانب على تأشيرات الدخول إلى ليبيا
الاجتماع الحكومي لمناقشة تنظيم حصول الأجانب على تأشيرات الدخول إلى ليبيا. (حكومتنا)
alwasat radio

عُقد بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، اجتماع حكومي لمناقشة تنظيم حصول الأجانب على التأشيرات عبر القنصليات والسفارات الليبية بالخارج، وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بحسب ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وشارك في الاجتماع كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ونائب مدير مصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس لجنة إدارة شركة البريد والاتصالات القابضة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة ومصلحة الجوازات والجنسية.

الآلية السابقة لمنح التأشيرات للأجانب
وخلال الاجتماع قدمت مصلحة الجوازات والجنسية، عرضا ضوئيا يوضح آلية منح التأشيرات للأجانب سابقا، ونتائج اجتماعها الأول مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن وضع آلية عملية وإدخال التقنية لمنح التأشيرات وتنظيمها.

- «بنغازي»: منح التأشيرات للمسافرين إلى مالطا من البلدية بداية من الأحد المقبل
- «الإعمار» و«التأشيرات» و«فتح المجال الجوي».. إجراءات يونانية لتوطيد العلاقات مع ليبيا

وقالت منصة «حكومتنا» إن الاجتماع جرى خلاله الاتفاق على إطلاق منظومة إلكترونية لتقديم التأشيرة «تُصمَّم وفق مقترح مصلحة الجوازات، وعلى مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الجوازات بشأن أسعار منح التأشيرة والجهة المانحة».

الجهة الوحيدة المعنية باستلام إجراءات التأشيرات
كما جرى الاتفاق على أن تكون بعثات ليبيا بالخارج، سواء أكانت سفارات أم قنصليات، «هي الجهة الوحيدة المخولة بتسلّم المستندات ورقيا أو إلكترونيا، ومنح التأشيرة وفق الضوابط والشروط التي يجري التنسيق فيها بين وزارة الخارجية ومصلحة الجوازات، مع ضرورة إطلاق المنظومة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات للمتقدمين والجهات ذات العلاقة».

الاجتماع الحكومي لمناقشة تنظيم حصول الأجانب على تأشيرات الدخول إلى ليبيا. (حكومتنا)
الاجتماع الحكومي لمناقشة تنظيم حصول الأجانب على تأشيرات الدخول إلى ليبيا. (حكومتنا)
الاجتماع الحكومي لمناقشة تنظيم حصول الأجانب على تأشيرات الدخول إلى ليبيا. (حكومتنا)
الاجتماع الحكومي لمناقشة تنظيم حصول الأجانب على تأشيرات الدخول إلى ليبيا. (حكومتنا)
الاجتماع الحكومي لمناقشة تنظيم حصول الأجانب على تأشيرات الدخول إلى ليبيا. (حكومتنا)
الاجتماع الحكومي لمناقشة تنظيم حصول الأجانب على تأشيرات الدخول إلى ليبيا. (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك

نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف

وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف
قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»

قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)

الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
الحكومات الليبية 1949-1969 (8)

الحكومات الليبية 1949-1969 (8)
ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر

ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر
أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه

أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه
دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان

دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان
كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بنغازي

كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بنغازي
«ضحايا ترهونة» ترصد جرائم تعذيب وتتهم «ميليشيا الكانيات»

«ضحايا ترهونة» ترصد جرائم تعذيب وتتهم «ميليشيا الكانيات»
كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟

كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»

حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب

في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب
ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
بليحق: مجلس النواب صوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

بليحق: مجلس النواب صوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا
في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها

في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لافروف: المجتمع الدولي حول ليبيا إلى ثقب أسود
لافروف: المجتمع الدولي حول ليبيا إلى ثقب أسود
منظمة الهجرة: الطريق التونسي للهجرة أصبح أكثر خطرا من المسار الليبي
منظمة الهجرة: الطريق التونسي للهجرة أصبح أكثر خطرا من المسار ...
مدير مركز تنمية الصادرات يشارك في افتتاح معرض كوريا للواردات
مدير مركز تنمية الصادرات يشارك في افتتاح معرض كوريا للواردات
«واشنطن بوست» تكشف نشاط «فاغنر» في 5 مجالات داخل ليبيا
«واشنطن بوست» تكشف نشاط «فاغنر» في 5 مجالات داخل ليبيا
مركز مصراتة الطبي: استقبلنا 252 إصابة بآلات حادة في أول أيام عيد الأضحى
مركز مصراتة الطبي: استقبلنا 252 إصابة بآلات حادة في أول أيام عيد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
اجتماع حكومي في طرابلس لمناقشة تنظيم حصول الأجانب على تأشيرات الدخول إلى ليبيا
اجتماع حكومي في طرابلس لمناقشة تنظيم حصول الأجانب على ......
أكثر من 40 إصابة استقبلها مستشفى ابن سينا في سرت أول أيام عيد الأضحى
أكثر من 40 إصابة استقبلها مستشفى ابن سينا في سرت أول أيام ......
ليبيا تطالب السويد باتخاذ إجراءات واضحة ضد مرتكبي حوادث إحراق المصحف الشريف
ليبيا تطالب السويد باتخاذ إجراءات واضحة ضد مرتكبي حوادث ......
مركز مصراتة الطبي: استقبلنا 252 إصابة بآلات حادة في أول أيام عيد الأضحى
مركز مصراتة الطبي: استقبلنا 252 إصابة بآلات حادة في أول أيام......
«واشنطن بوست» تكشف نشاط «فاغنر» في 5 مجالات داخل ليبيا
«واشنطن بوست» تكشف نشاط «فاغنر» في 5 مجالات داخل ليبيا...
المزيد