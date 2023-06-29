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وفاة ثاني حاج ليبي في مكة المكرمة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 12:31 صباحا
وفاة ثاني حاج ليبي في مكة المكرمة
حجاج يطوفون حول الكعبة في المسجد الحرام، 24 يونيو 2023. (أ ف ب)
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أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، مساء اليوم الأربعاء، وفاة ثاني حاج ليبي في مكة المكرمة من تنسيقية «الوسطى أ».

وقالت الهيئة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الحاج مصباح يوسف إبراهيم أبو شعالة من تنسيقية «الوسطى أ»، مجموعة «835»، توفي اليوم في مستشفى منى الجديد بمكة المكرمة.

وقدمت الهيئة تعازيها لأسرة الحاج، متمنية أن يتقبله بواسع رحمته ويتقبل حجته، وأن يكون هذا من حسن الختام.

- وفاة حاج ليبي في مكة المكرمة

وأمس الثلاثاء، أعلنت الهيئة وفاة الحاج محمد سعد عبدالله السوداني من تنسيقية طرابلس، مجموعة «123»، في مستشفى الملك عبدالعزيز «الزاهر» بمكة المكرمة.

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