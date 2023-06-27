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شاهد في «هنا ليبيا»: عادات أهالي فزان بعيد الأضحى المبارك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 11:55 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: عادات أهالي فزان بعيد الأضحى المبارك
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 27 يونيو 2023
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سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على عادات أهالي فزان بعيد الأضحى المبارك، ومن بينها الاحتفال بمن يحفظ ويختم القرآن الكريم، إلى جانب خروج الأطفال في «التزوليقة»؛ حيث يقدمون على كل البيوت، ليطلبون التمر والكعك والقمح المحمص.

وقفة احتجاجية بجامعة مصراتة
وأشار البرنامج إلى تنظيم أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وأوائل الخريجين بجامعة مصراتة، وقفة احتجاجية، للتنديد بإهمال حقوقهم في الإيفاد، بعد صدور قرار أخير شمل مبتعثين من خارج مؤسسات التعليم العالي.

واستعرض البرنامج، في جولة إخبارية، عددًا من الأخبار التي تهم الشارع الليبي، بالإضافة إلى ظروف بعثة الحج الليبية، وعديد القضايا في المدن الليبية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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