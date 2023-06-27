السيسي يهنئ المنفي بحلول عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بـ«المنفي» لهذه المناسبة، و«تمنى لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء».

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في حين، أعرب المنفي «عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من الرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».