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قمة السيسي - ولد الغزواني بالقاهرة.. دعم مبادرات حل النزاع الليبي واستعجال خروج القوات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 03:53 مساء
قمة السيسي - ولد الغزواني بالقاهرة.. دعم مبادرات حل النزاع الليبي واستعجال خروج القوات الأجنبية
لقاء الرئيسين السيسي وولد الغزواني بالقاهرة. (الرئاسة الموريتانية)
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أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، دعم بلاده للمبادرات العربية والدولية الهادفة إلى حل النزاع في ليبيا، فيما استعجل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، بدون استثناء من البلاد.

وجاءت مواقف الرئيسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء أمس الأحد عُقد في قصر الاتحادية بالقاهرة خلال زيارة عمل للغزواني إلى مصر.

وحسبما نقلت الرئاسة الموريتانية، فقد استعرض ولد الغزواني مع السيسي، سبل تطوير وتعزيز العلاقات الموريتانية المصرية في مختلف المجالات حيث جددا التأكيد على الموقف الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب المبادرات العربية والدولية الهادفة إلى حل النزاع في السودان واليمن وسورية وليبيا على النحو الذي يضمن وحدة وسلامة أراضي هذه الدول وحقوق شعوبها في الأمن والنماء.

- السيسي يدعو إلى تحرك عربي لتسوية الأزمتين الليبية واليمنية

توافق مصري موريتاني بشأن ليبيا
من جانبها، أفادت الرئاسة المصرية أن المناقشات بين الجانبين شملت عدة قضايا من بينهم مستجدات الأزمة الليبية، إذ أكد السيسي بأنه «جرى التوافق على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، بدون استثناء وفي مدى زمني محدد، تنفيذًا للمقررات الدولية ذات الصلة».

وحل ولد الغزواني في مصر في زيارة صداقة وعمل تستمر ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جرى الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري خارجية البلدين في شهر يوليو المقبل، ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات.

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