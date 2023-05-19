السيسي يدعو إلى تحرك عربي لتسوية الأزمتين الليبية واليمنية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن استمرار الأزمات في ليبيا واليمن يستدعي تفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا.

وأضاف السيسي في كلمته بالقمة العربية المنعقدة في جدة، اليوم الجمعة، أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها «فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، فلا يستقيم أن تظل آمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية».

وتابع: «الاعتماد على التكامل بيننا واجب ومسؤولية وتطبيق مفهوم العمل العربي المشترك يجب أن يمتد لما يتعلق بالقضايا العالمية والتعامل مع المؤسسات العالمية»، محذرا من حالة الاستقطاب الدولي الحالية.

السيسي يرحب بعودة سورية

وأضاف الرئيس المصري: «تابعنا بحزن وألم تصاعد حدة الصراعات في الدول العربية والتصعيد غير المسؤول من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وما شهده قطاع غزة، ونحذر من إدارة الصراع عسكريا وأمنيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة»، معيدا التأكيد على مبادرة السلام العربية ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الخامس من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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ورحب بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية، بما يسهم في تفعيل العمل العربي، داعيا إلى بدء دور عربي في تسوية الأزمة السورية، كما لفت إلى الخطوات العربية المتخذة أخيرا لضبط العلاقات مع الدول الإقليمية غير العربية، وعقب: «ننتظر منهم خطوات مماثلة»، مختتما بأن «المقاربة العربية هي الوسيلة المثلى لرعاية مصالحنا وحماية شعوبنا».