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ولي العهد السعودي يرحب بعودة الرئيس السوري لاجتماعات القمة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 02:08 مساء
ولي العهد السعودي يرحب بعودة الرئيس السوري لاجتماعات القمة العربية
الأمير محمد بن سلمان خلال انطلاق القمة العربية في جدة.. 19 مايو 2023. (الإنترنت)
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رحّب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمام الزعماء العرب في مستهل انعقاد القمة العربية في جدة الجمعة، بعودة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور اجتماعات جامعة الدول العربية بعد غياب دام أكثر من عقد.

وقال ولي العهد السعودي في كلمته، «يسرنا اليوم حضور الرئيس بشار الأسد لهذه القمة، وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية، في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا، وعودة الأمور إلى طبيعتها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، بما يحقق الخير لشعبها، وبما يدعم تطلعنا جميعاً نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا»، وفق وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس».

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