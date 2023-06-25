ضبط 7 أشخاص بحوزتهم قطع أثرية يريدون بيعها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، ضبط 7 أشخاص بحوزتهم قطع أثرية يريدون بيعها، وذلك بتكليف من النائب العام، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن النائب العام كلف مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بشأن جمع المعلومات حول شخص بحوزته قطع أثرية يريد بيعها. وأضافت أن أعضاء المكتب تمكنوا بالتعاون مع قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام من ضبط الشخص المشتبه فيه وبحوزته القطع الأثرية؛ حيث اعترف بحصوله عليها من ستة أشخاص آخرين جرى ضبطهم أيضًا.

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وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى مكتب النائب العام للتصرف، مشيرة إلى أن علمية القبض على المتهمين جرت تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي بشأن التعاون مع مؤسسات الدولة لما فيه الصالح العام.

واحدة من القطع الأثرية التي عثر عليها بحوزة المتهمين. (وزارة الداخلية)