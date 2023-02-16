ضبط 300 قطعة أثرية بحوزة شخص في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عن ضبط 300 قطعة أثرية تعود للفترة الإغريقية بحيازة شخص في البيضاء.

وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، أن النائب العام وجّه بمباشرة التحقق من المعلومات التي تشير إلى حيازة أحد الأشخاص 300 قطعة فنية ذات قيمة يصدُق عليها مصطلح الأثر المنقول.

وأضاف البيان أن المحامي العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء اضطلع بمسؤولية الإشراف على أعمال التحقُّق من مشروعية حيازة القطع، واستدلَّ من واقع نتائج إجراءات جمع الأدلة على انتفاء مشروعية حيازة الآثار المنقولة.

- استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

ووجّهت النيابة بضبط وإحضار الحائز على تلك القطع والوصول إليها، حيث تبين أنها تعود للفترة الإغريقية وما بعدها؛ فأمرت النيابة العامة بالتحفظ عليها، ومضت في طلب بقية الإجراءات، وفق البيان.

وأمس الثلاثاء، أعلن جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي استعادة «الذئبة كابيتولينا» وهي قطة أثرية ثمينة كانت مسروقة من متحف السرايا الحمراء، وذلك خلال عملية أمنية نوعية بمنطقة الأصابعة تحت إشراف مكتب النائب العام.