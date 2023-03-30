ضبط متهم سرق «جرة أثرية» من متحف السرايا بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، ضبط متهم سرق جرة أثرية من متحف السرايا بطرابلس.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعضاء التحري وجمع الاستدلالات بمكتب السرايا الحمراء التابع لفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار طرابلس ضبطوا متهمًا من مواليد 2000 ليبي الجنسية بعد الاشتباه به أمام متحف السرايا الحمراء، وبتفتشيه ضبط بحوزته جرة صغيره يشتبه في كونها أثرية.

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وأضافت الوزار أن المتهم اعترف بسرقة القطعة الأثرية من داخل متحف السرايا، حيث جرى اتخاذ الإجـراءات القانونية حياله، إحالته إلى نيابة النظام العام.