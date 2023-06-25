«الداخلية» تنظم ملتقى لرفع الغطاء الاجتماعي عن المطلوبين جنائيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في اجتماع أمس السبت، تجهيزاتها لعقد ملتقى يجمع مديري الأمن وعمداء البلديات ومخاتير المحلات وحكماء وأعيان المنطقة الغربية ومنطقة الجبل.

رفع الغطاء الاجتماعي عن المطلوبين في القضايا الجنائية

يستهدف الملتقى تحديد المسؤوليات، والتعاون في تنفيذ الخطة الأمنية، لضبط الأمن ورفع الغطاء الاجتماعي عن المطلوبين في القضايا الجنائية، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وجاء ذلك بناءً على تعليمات وزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي بشأن الاستعداد لتنفيذ الخطة الأمنية، لتأمين المنطقة الغربية والجبل.

قيادات بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في اجتماع السبت، 25 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)