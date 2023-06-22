الدبيبة يقرر تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة منحة الطلاب الموفدين إلى الخارج

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف التأكد من البيانات الواردة فيه والآلية التي أدرج وفقا لها.

وتتولى اللجنة التي يرأسها وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي تحديد الطلاب الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول من العام الجاري لمنحة الطلاب الموفدين، ومراجعة المستندات المتعلقة بهم خلال أجل أقصاه عشرة أيام، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك».

إيقاف تفويضات مالية لـ1895 موفدا في تركيا

وقررت النيابة العامة، اليوم الخميس، إيقاف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية المعتمدة لـ1895 موفدا في تركيا بقيمة 14 مليونا و16 ألفا و771 يورو.

- النيابة توقف تفويضات مالية بـ14 مليون يورو لـ1895 موفدا في تركيا

وستنفذ النيابة مراجعة جنائية لاستجلاء عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتلك المخصصات المالية، حسب بيان مكتب النائب العام.

التعليم العالي تنشر جداول التفويضات المالية للموفدين

وأمس الأربعاء، نشرت وزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة صور جداول الموفدين إلى تركيا والتفويضات المالية المخصصة لهم.

وقال الوزير عمران القيب، تعليقا على تلك القوائم، إنها «رشحت من قبل مكتب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وأرسلت إلى الوزارة عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ولم تكن أبدا من ترشيح الوزارة التي حرصت على إضافة المتفوقين فقط».

وتداولت صفحات ليبية ونشطاء عبر «فيسبوك» صور تلك القوائم على نطاق واسع، منتقدين وجود أسماء لأبناء وأقارب مسؤولين فيها، وحجم المخصصات المالية لهم.