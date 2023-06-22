النيابة توقف تفويضات مالية بـ14 مليون يورو لـ1895 موفدا في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، إيقاف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية المعتمدة لـ1895 موفدا في تركيا بقيمة 14 مليونا و16 ألفا و771 يورو.

يأتي ذلك في إطار تقصي النيابة وقائع تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت النيابة إلى أنها ستنفذ مراجعة جنائية تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتلك المخصصات المالية.

التعليم العالي تنشر جداول التفويضات المالية للموفدين

وأمس الأربعاء، نشرت وزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة صور جداول الموفدين إلى تركيا والتفويضات المالية المخصصة لهم.

وقال الوزير عمران القيب، تعليقا على تلك القوائم، إنها «رشحت من قبل مكتب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وأرسلت إلى الوزارة عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ولم تكن أبدا من ترشيح الوزارة التي حرصت على إضافة المتفوقين فقط».

وتداولت صفحات ليبية ونشطاء عبر «فيسبوك» صور تلك القوائم على نطاق واسع، منتقدين وجود أسماء لأبناء وأقارب مسؤولين فيها، وحجم المخصصات المالية لهم.