وزارة الخارجية تبحث عودة شركات النفط اليابانية واستئناف عملها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ممثلة في مدير إدارة آسيا وأستراليا بالوزارة، خلال اجتماع موسع عُقِد اليوم الثلاثاء، مع القائم بالأعمال الياباني لدى ليبيا، ماسكي امديرا، عودة الشركات اليابانية واستئناف عملها في ليبيا، على ما أعلنت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع عن الجانب الليبي عدد من مديري الإدارات بالمؤسسة الوطنية للنفط، وعن الجانب الياباني ممثلو عدة مؤسسات تمثل اقتصاديات الطاقة منها «IEEJ» ومركز «JIME» و5 مؤسسات يابانية حكومية و16 شركة في مجال النفط والخدمات المساندة بحضور 41 مشاركًا.

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وقالت وزارة الخارجية إن الاجتماع «تمحور حول عودة الشركات اليابانية العاملة في مجال النفط والغاز، من خلال عمليات البحث والاستكشاف، ومناخ الأعمال والاستثمار في النفط والغاز، ودعوة الشركات اليابانية المهتمة بخطط التنمية والتطوير، إلى جانب تدريب الكوادر الليبية العاملة في قطاع النفط والغاز».

اجتماع مدير إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية ومسؤولي مؤسسة النفط مع القائم بالأعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية والشركات اليابانية. (وزارة الخارجية)