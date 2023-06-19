باتيلي عن عملية الزاوية: يمكن أن تقوض الاستقرار النسبي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن إن «العمليات المستمرة التي تنفذها حكومة الوطنية في الزاوية والساحل قد أدت إلى اتهامات سياسية يمكن أن تقوض الاستقرار النسبي في العاصمة»، داعيا السلطات الليبية إلى «حماية المدنيين خلال تلك العمليات».

وأطلقت حكومة الدبيبة في 5 يونيو عملية عسكرية في الساحل الغربي، وفي 29 مايو أعلنت الحكومة أنها ستباشر مرحلة ثانية من العملية ما زالت مستمرة إلى اليوم.

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وأشار باتيلي إلى أن «الحكومة نفذت 23 غارة جوية وأدت إلى إصابات في صفوف المدنيين»، مضيفاً «بعض سكان المنطقة قد ناشدوا السلطات معالجة انعدام الأمن في المنطقة الناجمة عن الاتجار بالأسلحة والبشر والمخدرات».