باتيلي يحدد 4 نقاط خلافية ويطالب مجلس الأمن بالضغط على الأطراف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، من مجلس الأمن في نيويورك بـ«الضغط على الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى الانتخابات».

وقال باتيلي في إحاطة أمام أعضاء المجلس إن اجتماع لجنة 6+6 في بورزنيقة توصل إلى مشروعين للانتخابات النيابية والرئاسية، مشيرا إلى استمرار وجود أربعة مسائل خلافية بهذا الخصوص حددها فيما يلي:

أولا: معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية

ثانيا: إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى ولو أمن المرشح أكثر من 50%

ثالثا. البند الذي ينص على أنه إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الانتخابات البرلمانية لن تنظم.