رئيس جهاز السكك الحديدية يوجه نداء عاجلا إلى حكومة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس مجلس إدارة مشروع السكك الحديدية المهندس سعيد الكيلاني نداء عاجلا إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة للاهتمام بمشروع السكك الحديدية وتخصيص الميزانية اللازمة لاستئناف عمليات التنفيذ.

وقال الكيلاني في حوار إلى وكالة الأنباء الليبية (وال) إن «عدم تخصيص ميزانية لمشروع السكك الحديدية منذ 2011 في إطار ميزانية التحول فاقم من المشاكل التي يعاني منها المشروع على مستوى التنفيذ، إلى جانب تعرض الخطوط للتلف»، مشيرا إلى أن «المشروع واجه ولا يزال يواجه الكثير من العقبات والعوائق على المستويات المالية والفنية واللوجستية والأمنية ناهيك عن التعديات من قبل المواطنين على مسارات الخطوط والمسارات والمحطات الخاصة بهذا المشروع بعد 2011».

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جهاز لحماية مشروع السكك الحديدية

ودعا الكيلاني في هذا الصدد إلى ضرورة تكليف جهاز لحماية المشروع أو إنشاء جهاز خاص لحماية مشروع السكك في ليبيا.

يشار إلى أن مشروع السكك الحديدية أنشئ سنة 2003، وجرى البدء في التأسيس للبنية التحتية وجلب الشركات الأجنبية من خلال توقيع عقود معها وبدأت عمليات التنفيذ التي تتراوح نسبتها اليوم ما بين 15 و20 و 30% في مختلف بلديات ليبيا إلا أن كل شيء توقف نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد العام 2011 وجرى قفل المواقع وغادرت الشركات وتعرضت مقراتها ومعداتها للسرقة والنهب ما ألقى هذا المشروع في المجهول.

ودعا الكيلاني مجلس الوزراء إلى ضرورة تسريع صدور الإذن بعودة الشركات الأجنبية والتواصل معها ودعوتها للعودة والتفاوض، مؤكدا أن «معظم الشركات تسلمت دفعات مقدمة قبل أن ترحل فيما توقف المشروع بالكامل»، غير أنه أوضح أن «المسؤولين في المشروع زاروا بعض الشركات وراجعوا الاتفاقيات بهدف استئناف الأعمال».