وفد من الطيران المدني المصري يتفقد مطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد وفد من الطيران المدني المصري مطار مصراتة الدولي؛ للوقوف على الإجراءات المتبعة في تشغيله والتأكد من تناسبها مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

وتخللت الزيارة لقاء بين أعضاء الوفد ووزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، بحضور مسؤولي الإدارات المعنية بمصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات ومدير عام المطار والجهات الأمنية العاملة بالمطار، حسب بيان مصلحة المطارات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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ورحب الوزير بالوفد، معتبرا أن الزيارة لا تقتصر فقط على التدقيق على المطار، بل تأتي أيضا في إطار توطيد العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات لا سيما قطاع الطيران.