وفد من الطيران المدني المصري يتفقد مطار سبها

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل مطار سبها وفد الطيران المدني المصري الذي يقوم بجولة لعدة مطارات ليبية للتدقيق عليها، وتحديد إمكانية تسيير رحلات منتظمة إليها.

وكان برفقة الوفد، الذي زار مطار سبها الخميس الماضي، فريق مكلف من مصلحتي المطارات والطيران المدني، واستقبلهم مدير عام المطار والإدارات المختصة وبعض المسؤولين من الجهات المعنية بتأمين وحماية المطار، بحسب بيان نشرته صفحة مصلحة الطيران المدني على «فيسبوك».

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وأعرب مدير المطار عن امتنانه للزيارة والتي يأمل أن يكون لها الأثر الإيجابي في تسيير رحلات دولية مباشرة من مطار سبها بعد توقف دام لعدة سنوات.

ونقل البيان عن الجانب المصري إشادته بالدور الذي تقوم به إدارة المطار وإدراك موظفيها بأهمية اتباع التدابير والإجراءات التصحيحية اللازمة، مؤكدًا أن هناك خطوات عملية اتخذت من قبل إدارة المطار لتحسين العملية التشغيلية وهناك جهود واضحة بذلت في سبيل إنجاح المطار.

فريق التدقيق التابع للطيران المدني المصري يزور مطار سبها لتحديد إمكانية تسيير رحلات منتظمة، الخميس 15 يونيو 2023 (مصلحة الطيران المدني)

فريق التدقيق التابع للطيران المدني المصري يزور مطار سبها لتحديد إمكانية تسيير رحلات منتظمة، الخميس 15 يونيو 2023 (مصلحة الطيران المدني)