حكومة الدبيبة: ربط مطارات الجنوب بالخطوط الدولية محور نقاش بين وزير المواصلات ومسؤول مصري

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي مع نائب رئيس سلطة الطيران المدني المصري عصام كشك لبحث مشاكل شركات الطيران الليبية والمصرية، وربط مطارات الجنوب بالخطوط الدولية.

وقالت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة في بيان اليوم الخميس إن اللقاء عقد بمقر الوزارة في طرابلس، مشيرة إلى مناقشة العراقيل التي تواجه عمليات شركات الطيران من الجانبين، ودعم التواصل والتنسيق والعمل المشترك بما يحقق ويخدم مصلحة الشعبين.

- الدبيبة يناقش مع المدير الإقليمي لـ«إيكاو» دعم جهود رفع الحظر الجوي عن الطيران الليبي

- أول رحلة بطاقم نسائي في تاريخ الطيران الليبي

- العاشي يبحث خطوات رفع الحظر الأوروبي على الطيران الليبي