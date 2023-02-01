العاشي يبحث خطوات رفع الحظر الأوروبي على الطيران الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، جلال العاشي، مع مدير عام الإدارة العامة للنقل والمواصلات بالمفوضية الأوروبية، هينريك هاواي، خطوات رفع الحظر الجوي الأوروبي على الطيران الليبي.

ووصف العاشي في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الأربعاء، اللقاء بـ«المثمر»، وأوضح أن اللقاء تطرق إلى تلبية الاشتراطات الأوروبية لرفع الحظر الجوي على ليبيا، والمشاركة الليبية في اجتماع وزراء النقل لدول الاتحاد من أجل المتوسط «UFM».

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والجمعة، قدم العاشي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا، ورئيسًا لبعثة ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي.

حظر أوروبي للتعامل مع الطيران الليبي

وأعلنت المفوضية الأوروبية نهاية العام 2014، حظر التعامل مع جميع مؤسسات الطيران الليبية، ومنع طائراتها من التحليق في الفضاء الجوي للاتحاد والهبوط والإقلاع من مطاراته.

وعللت المفوضية الحظر حينها بدوافع تتعلق «بضوابط السلامة». وقالت مفوضة شؤون النقل في المؤسسة الأوروبية، فيولينا بولك، آنذاك إن الوضع في ليبيا «لا يسمح لهيئة الطيران المدني العالمية بالوفاء بالتزاماتها تجاه قطاع الطيران المدني».

لقاء سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي مع دير إدارة النقل والمواصلات بالمفوضية الأوروبية، هينريك هاواي، 31 يناير 2023. (حساب السفير الليبي على تويتر)