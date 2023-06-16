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زينينغا يستطلع آراء 17 حزبا بشأن مخرجات «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 05:52 مساء
زينينغا يستطلع آراء 17 حزبا بشأن مخرجات «6+6»
زينينغا خلال لقائه ممثلي 17 حزبا وتكتلا سياسيا، 15 يونيو 2023، (البعثة الأممية)
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التقى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ريزدون زينينغا، ممثلي 17 حزبا وتجمعا سياسيا، ضمن سلسلة اجتماعات لبعثة الأمم المتحدة من أجل استطلاع آراء مختلف الأطراف حول التطورات الحالية في ليبيا، ومسودات القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة «6+6» المشكّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وطرح المشاركون ملاحظاتهم حول مسودات القوانين، مسلطين الضوء على بعض العناصر الإيجابية، ولا سيما إشراك الأحزاب السياسية في الانتخابات، ومعربين عن مخاوفهم بشأن الأحكام التي يمكن أن تعرقل التنفيذ العملي لهذه القوانين، والخلافات حول الجوانب السياسية التي قد تبرز بسبب هذه القوانين المقترحة، حسب بيان البعثة الأممية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

اقتراحات الأحزاب بشأن الانتخابات
قدم المشاركون اقتراحات أحزابهم حول سبل معالجة القضايا الخلافية، والسير نحو الانتخابات خلال العام 2023، بما في ذلك دور البعثة.

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وشكر زينينغا الحاضرين على تجاوبهم المستمر مع البعثة، مؤكدا أهمية ضمان تنفيذ القوانين الانتخابية، ومشيرا إلى أن نجاح الانتخابات يستلزم قبول الأطراف الرئيسية جميعها بها، بما في ذلك الأحزاب السياسية.

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