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مفوضية الانتخابات تقدّم 4 ملاحظات على قانون انتخاب مجلس الأمة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 10:10 مساء
مفوضية الانتخابات تقدّم 4 ملاحظات على قانون انتخاب مجلس الأمة
السايح يتوسط عضوي مجلس مفوضية الانتخابات أبوبكر مردة وعبدالحكيم الشعاب أثناء تقديم إحاطة لمجلس النواب عن القوانين الانتخابية في 3 يناير 2022. (أرشيفية: مجلس النواب)
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قدّم رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح، أربع ملاحظات رئيسية بشأن قانون انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه الأولى مجلس النواب والثانية مجلس الشيوخ القادمين، إلى مجلس النواب، والذي أعدته اللجنة المشتركة «6+6» وأعلنت التوصل لاتفاق بشأنه في ختام اجتماعات استمرت أكثر من 10 أيام في منتجع بوزنيقة بالمغرب.

وجاءت ملاحظات المفوضية في رسالة، وجهها السايح إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب اطّلعت عليها «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، على النو التالي:
1- الفصل الرابع / المادة (13): يوجد خطأ في توزيع المقاعد بين القوائم والأفراد وفقاً لجدول توزيع المقاعد المرفق، القوائم (154) مقعداً بدلاً من (155)، والأفراد (143) مقعداً بدلاً من (142) مقعداً.

2- الفصل الرابع / المادة (15): النقطة (2)، يجب تصحيح النص في نهايته بحيث يكون (وفقاً للأعداد الصحيحة من ناتج القسمة) وليس (أقرب عدد صحيح من ناتج القسمة).

3- الفصل الرابع / المادة (16): وجب الإشارة إلى تخصيص مقاعد المرأة في الدائريتن (17)، (18) الواردة بجدول توزيع مقاعد مجلس النواب.

- مفوضية الانتخابات تقدّم ملاحظتين رئيسيتين حول قوانين الانتخابات
- السايح لمجلس النواب: قوانين الانتخابات لم تُعرض على المفوضية قبل التصويت عليها

4- الفصل الخامس / مادة (25): مضمون المادة يتعارض مع سردية ونزاهة العملية الانتخابية، ولم تشِر إلى الغرض منها، وتطبيقها لا يتأتي للأسباب التالية:
أ- يجب أخذ إذن الناخب وموافقته لتسليم معلومات تخصه لحزب ما حتى ولو كان اسمه فقط.
ب- لم تعرّف المادة ما المقصود بـ«اللجنة الانتخابية» وصفاتهم، فإذا كان المقصود لجان الاقتراع داخل مراكز الانتخاب، فهذا الأمر يُعد مساساً بنزاهة العملية الانتخابية، حيث يمكن للأحزاب التواصل مع رؤساء وأعضاء تلك اللجان لغرض إخضاعهم لإغراءات أو تهديدات.
ج- عملياً سيكون على المفوضية نسخ الآلاف من الأقراص المدمجة في مدة قصيرة جداً وهي (3) أيام، وهذا الأمر لا يتأتي في ظل الإمكانات المتاحة والمهام المناطة بالمفوضية التي تركز على تنفيذ العملية الانتخابية.
د- على الحزب أن يتولّى مسألة التواصل مع الناخبين بما لديه من إمكانات، لا أن يعتمد على المفوضية في الحصول على معلومات قد تعرضها للطعن أمام القضاء.
هـ- هذا الأمر يمكن معالجته من خلال إجراءات النشر لقوائم الناخبين في مراكز الانتخاب، وكذلك يمكن لها أن تنشر أسماء أعضاء لجان الاقتراع في اليوم المحدد للتصويت إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في أحد أعضاء لجان الاقتراع.
ز - ستتخذ المفوضية إجراءات صارمة بخصوص تسمية أعضاء لجان الاقتراع، بحيث لا يكون أيا من أعضائها قريباًَ من الدرجة الأولى أو الثانية لأحد المترشحين في الدائرة الانتخابية.

رأي المفوضية في قوانين الانتخابات
وأكدت المفوضية الوطنية العليا في ختام ملاحظاتها على أن قوانين الانتخابات التي أعدتها اللجنة المشتركة «6+6» تُعد «أفضل ما قُدم حتى الآن من تشريعات تخص العملية الانتخابية»، والتي «يمكن تنفيذها وفق المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها قديما لو أخذنا بالملاحظات المقدمة من المفوضية»، مكررة استعدادها وجاهزيتها لتولي مهام مسؤولياتها بشأن التزامها بالتطبيق العادل لتلك القوانين.

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