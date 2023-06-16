لجنة السلع الحلال تناقش آلية إنشاء مراكز للذبح مطابقة للمواصفات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت لجنة السلع والمنتجات الحلال خلال اجتماعها، أمس الخميس، آلية إنشاء مراكز للذبح وتجهيز اللحوم بمناطق متفرقة وفق الشريعة الإسلامية والمواصفات الليبية القياسية المعتمدة.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سعد الحنيش، وحضره وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لشؤون الثروة الحيوانية، تاج الدين همة، وأعضاء اللجنة عن إدارات التجارة الداخلية والتجارة الخارجية والتفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وممثلون عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، والمركز الوطني للصحة الحيوانية، والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

لجنة السلع الحلال تبحث آلية اعتماد السلخانات ومراكز الذبح

واستعرض الاجتماع كتاب مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية حول توريد اللحوم وآلية الذبح بدول المنشأ ومدى مطابقتها للشريعة الإسلامية والاشتراطات الصحية.

اجتماع لجنة السلع والمنتجات الحلال بمقر وزارة الاقتصاد، 15 يونيو 2023. (وزارة الاقتصاد)

اجتماع لجنة السلع والمنتجات الحلال بمقر وزارة الاقتصاد، 15 يونيو 2023. (وزارة الاقتصاد)