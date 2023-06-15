الدبيبة وشكشك يتفقان على تسوية أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية والمتقاعدين

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على تسوية أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية والمتقاعدين كافة وفق جدول المرتبات الموحد.

جاء الاتفاق خلال اجتماع عُقد ظهر اليوم الخميس، بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، ضم إلى جانب الدبيبة وشكشك، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومديري الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، ومكتب الشؤون القانونية بديوان المحاسبة، ومديري إدارة الحسابات العسكرية برئاسة الأركان العامة، وعدداً من مديري الإدارات بوزارة الدفاع.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الإدارة العامة للحسابات العسكرية، قدمت خلال الاجتماع عرضاً ضوئياً بشأن الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ التقاعد العسكري لمنتسبي المؤسسة، وفق مرتبات الجدول الموحد باعتبار تأخر التسوية بين صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية منذ العام 2006.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن «المجتمعين اتفقوا على ضرورة دعم منتسبي المؤسسة العسكرية وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمتقاعدين كافة، لما قدموه خدمةً لهذا الوطن، وضرورة تنظيم ملف الإعاشة والتموين للوحدات العسكرية من حيث الأسعار والإعداد، وذلك من خلال تنفيذه عن طريق إدارة الإمداد برئاسة الأركان».

لقاء شكشك والدبيبة بحضور إدارة الحسابات العسكرية، الخميس 15 سونسو 2023. (حكومتنا)

لقاء شكشك والدبيبة بحضور إدارة الحسابات العسكرية، الخميس 15 سونسو 2023. (حكومتنا)