الدبيبة يوجه بتنظيم ملف تموين الوحدات العسكرية «للقضاء على الفساد»

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة بالاستمرار في تنظيم ملف التموين للوحدات العسكرية و«القضاء على ما صاحبه من فساد» خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأربعاء مع رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة فريق أول ركن محمد الحداد ومدير الإدارة العامة للحسابات العسكرية وعدد من مديري الإدارات برئاسة الأركان، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

متابعة ملف التقاعد العسكري

واطلع الدبيبة على ما أنجز في تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية، مؤكدا ضرورة متابعة ملف التقاعد العسكري وصرف جميع التسويات القانونية المستحقة للعسكريين.

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وتقدم بالشكر إلى الإدارات المعنية بإجراء التسويات اللازمة مع وزارة المالية لجهودهم في صرف المرتبات وفق الجدول الموحد.