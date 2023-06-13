الشهوبي يبحث تنفيذ طريق «الجغبوب - طبرق»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي مع رئيس الفرع البلدي بالجغبوب وأعيان وحكماء المدينة تنفيذ طريق يربط بينها وبين طبرق بطول 280 كيلو مترا.

جاء ذلك خلال لقاء، أمس الإثنين في العاصمة (طرابلس)، تناول الصعوبات والمشكلات في قطاع المواصلات بالحغبوب، حسب بيان وزارة المواصلات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- تواصل أعمال رصف طريق العزيزية - نالوت

وناقش المجتمعون خطوات معالجة مشكلات البنية التحتية في المدينة، بالإضافة إلى حجم تنفيذ المشروعات التنموية بها.