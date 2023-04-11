تواصل أعمال رصف طريق العزيزية - نالوت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصادر في جهاز مشروعات المواصلات تواصل أعمال رصف طريق العزيزية - نالوت، حيث جرى فرش طبقات الأسفلت الساخن في كامل القطاع من منطقة مداكم وادي الحي إلى العزيزية.

طريق العزيزية - نالوت

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قد ناقش في وقت سابق تنفيذ مشروعي طريق العزيزية - نالوت، خلال لقاء مع عمداء بلديات (غريان، الزنتان، الرجبان، يفرن، ككلة، جادو، القلعة، الرياينة، القواليش، الأصابعة، الحرابة، ظاهر الجبل، السواني، العزيزية، وازن، المشاشية، الحوامد، نالوت، كاباو، الرحيبات، باطن الجبل، درج)، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

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وخلال اللقاء الذي حضره وزيرا الحكم المحلي والمواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ورؤساء أجهزة مشروعات المواصلات، والإسكان والمرافق، جري بحث إعمار المناطق الحضرية الريفية، والإمداد المائي ببلديات الجبل، وصيانة وتأهيل جسر وادي الأثل.