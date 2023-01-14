انتهاء رصف الشوارع قرب القنصلية التونسية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق اليوم السبت، انتهاء جميع الأعمال بمشروع رصف بعض الشوارع بالقرب من القنصلية التونسية بالنوفليين في العاصمة طرابلس.

ووصلت نسبة الإنجاز 100%، عبر إشراف مكتب الجهاز في طرابلس، وتنفيذ شركة أشغال تون، وكذلك بمتابعة مباشرة من رئيس قسم المرافق وليد أبوالخير.

بدء فرش طبقة الأسفلت بطريق في أبو سليم

وأمس الجمعة، جرى البدء في أعمال فرش طبقة الأسفلت بمشروع رصف الطريق الرابط بين منطقة القاسي و معهد ابن منظور في بلدية أبو سليم بالعاصمة.

- الغاوي: حكومة الوحدة تعمل على حل مشكلة المياه في منطقة الجبل بشكل نهائي

- حكومة الدبيبة: الشروع في تسليم أراضي مبادرة الإسكان الشبابي

- «الإسكان»: استمرار أعمال مشروع نقل مياه النهر الصناعي لترهونة والمناطق المحيطة بها

وتنفذ أعمال رصف الطريق شركة الرمال الوطنية للمقاولات العامة بحضور و إشراف مهندسي مكتب طرابلس.