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انتهاء رصف الشوارع قرب القنصلية التونسية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 06:59 مساء
انتهاء رصف الشوارع قرب القنصلية التونسية في طرابلس
رصف شارع بالقرب من القنصلية التونسية في طرابلس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
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أكد جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق اليوم السبت، انتهاء جميع الأعمال بمشروع رصف بعض الشوارع بالقرب من القنصلية التونسية بالنوفليين في العاصمة طرابلس.

ووصلت نسبة الإنجاز 100%، عبر إشراف مكتب الجهاز في طرابلس، وتنفيذ شركة أشغال تون، وكذلك بمتابعة مباشرة من رئيس قسم المرافق وليد أبوالخير.

بدء فرش طبقة الأسفلت بطريق في أبو سليم 
وأمس الجمعة، جرى البدء في أعمال فرش طبقة الأسفلت بمشروع رصف الطريق الرابط بين منطقة القاسي و معهد ابن منظور في بلدية أبو سليم بالعاصمة.

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وتنفذ أعمال رصف الطريق شركة الرمال الوطنية للمقاولات العامة بحضور و إشراف مهندسي مكتب طرابلس.

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