«المجلس التسييري»: بدء رصف ونظافة عدد من شوارع البيضاء...

واصل المجلس التسييري لبلدية البيضاء أعمال رصف وتنظيف عدد من شوارع المدينة، ضمن حملات تهدف إلى الارتقاء بالوضع الجمالي للمنطقة.
وأشار المجلس في بيان، السبت، بدء عملية صب ورصف الطريق الخاصة بالمشاة على امتداد شارع عمارات انترسيما، بناء على تعليمات رئيس المجلس المهدي احفيتر، الذي شدد على حل جميع المشاكل والاختنقات التي تعاني منها المدينة في أقرب وقت ممكن.
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أعمال نظافة وطلاء للشوارع في محلة مسة
إلى ذلك، تواصلت أعمال النظاة في شوارع محلة مسة وضواحيها بعد زيارة رئيس المجلس التسييري لها، كما استمرت حملات النظافة بشارعي النسيم والعروبة، إذ تجري أعمال طلاء لإنارة حتى تصل لجميع شوارع المدينة، حسب المجلس.
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