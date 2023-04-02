«المجلس التسييري»: بدء رصف ونظافة عدد من شوارع البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

واصل المجلس التسييري لبلدية البيضاء أعمال رصف وتنظيف عدد من شوارع المدينة، ضمن حملات تهدف إلى الارتقاء بالوضع الجمالي للمنطقة.

وأشار المجلس في بيان، السبت، بدء عملية صب ورصف الطريق الخاصة بالمشاة على امتداد شارع عمارات انترسيما، بناء على تعليمات رئيس المجلس المهدي احفيتر، الذي شدد على حل جميع المشاكل والاختنقات التي تعاني منها المدينة في أقرب وقت ممكن.

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