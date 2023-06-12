10 مليون دينار سيولة نقدية لمصرفيْ الوحدة والجامعة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلنت مصادر مصرفية في مصرفيْ الوحدة والجامعة بمدينة سرت وصول سيولة نقدية للمصرفين الرئيسيين بسرت قيمتها 10 ملايين دينار ليبي.

رفع سقف السحب من المصارف

وقال مدير فرع مصرف الوحدة الجامعة سرت حسين درياق: إن السيولة موزعة بواقع خمسة ملايين لكل مصرف. وأشار إلى رفع سقف السحب للزبائن بالمصرفين إلى ثلاثة آلاف دينار ليبي، وقيمة السحب الآلي تصل إلى أربعة آلاف دينار ليبي شهرياً. وتسلم المصرفان سيولة نقدية قيمتها ستة ملايين دينار الشهر الماضي، بواقع ثلاثة ملايين لكل مصرف في سرت.

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وحسب آخر أرقام رسمية، تلقت المصارف التجارية في البلاد 43 مليار دينار ليبي خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية مايو الماضي، وفق المصرف المركزي.