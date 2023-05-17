حماد والبرعصي يناقشان مساعي توحيد المصرف المركزي وتوفير السيولة وتسهيل المقاصة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى وزير التخطيط والمالية رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الأربعاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي مرعي رحيل البرعصي، في أول لقاء بعد تكليف الأول برئاسة الوزراء من قبل مجلس النواب.

وقال مصرف ليبيا المركزي في بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء حماد والبرعصي ناقش خلاله الطرفان «المساعي الجارية لتوحيد المصرف المركزي، وتسهيل إجراءات المقاصة المصرفية، وسبل توفير السيولة النقدية والخدمات اللازمة والطارئة للمواطنين الكرام».

حماد يباشر مهامه ويلتقي القطراني في بنغازي

وباشر حماد مهامه على رأس الحكومة فور تكليفه من قبل مجلس النواب بعد إيقاف رئيس الوزراء فتحي باشاغا، إثر تصويت الأعضاء على القرار خلال جلسة عُقِدت أمس الثلاثاء بمقر البرلمان في مدينة بنغازي، بحسب ما أعلنته وزارة المالية والتخطيط.

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والتقى حماد فور تكليفه مع نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية علي القطراني، الذي أخطر رئيس الحكومة الموقوف فتحي باشاغا مجلس النواب بتكليفه برئاسة الحكومة ومنحه الصلاحيات الكاملة المقررة لرئاسة الوزراء.

القطراني يرحب بتكليف حماد برئاسة الحكومة

وقالت وزارة المالية والتخطيط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن حماد بحث مع القطراني سبل توحيد جهود الحكومة ووزاراتها لخدمة المواطنين وحلحلة كافة المختنقات الطارئة في عديد المدن والمناطق، بالإضافة إلى التشديد على الإسراع باستكمال كافة المشاريع المتعاقد عليها وتنسيق عملية التسليم والاستلام لديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وأضافت وزارة التخطيط والمالية، أن القطراني رحب خلال اللقاء بتكليف حماد برئاسة الحكومة من قبل مجلس النواب، متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

لقاء حماد وعلي القطراني في بنغازي، الثلاثاء 16 مايو 2023. (وزارة التخطيط والمالية)

لقاء حماد وعلي القطراني في بنغازي، الثلاثاء 16 مايو 2023. (وزارة التخطيط والمالية)