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النواب يقرر تشكيل «لجنة تواصل» لملاحظات الأطراف السياسية على القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 08:08 مساء
النواب يقرر تشكيل «لجنة تواصل» لملاحظات الأطراف السياسية على القوانين الانتخابية
من جلسة مجلس النواب في بنغازي، 12 يونيو 2023. (الناطق الرسمي باسم المجلس)
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أقر مجلس النواب، اليوم الإثنين، بأغلبية الحاضرين تفويض هيئة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس في سبيل تحقيق حالة من التوافق حولها لضمان تنفيذها، وفق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

ونقل بليحق عن رئيس المجلس عقيلة صالح القول تأكيده «وفاء المجلس بما هو عليه فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وجرت مداولة ومناقشة ما وصلت إليه لجنة (6+6) وأُجل البند إلى حين استلام ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب».

مخرجات اجتماع لجنة «6+6»
جاء ذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان لجنة «6+6»، في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، التوصل إلى اتفاقات بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنها من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وعلى مدى عشرة أيام ناقشت اللجنة التفاصيل كافة، وانتهت إلى الاتفاق على جميع النقاط الخلافية، و«لم يبقَ إلا أن يجري إصدارها من مجلس النواب وفق التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري»، وفق تصريح صادر عن رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة عمر بوليفة.

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وفي وقت سابق الإثنين، رفض أكثر من 140 ناشطة وناشط بمؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى أكاديميين وحقوقيين مخرجات لجنة «6+6»، مشيرين إلى أنها حملت «تمييزا صارخا وانتهاكا بيّنا للمواثيق الدولية والإعلان الدستوري الموقت».

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