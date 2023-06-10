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الرياض تأمل توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 01:54 مساء
الرياض تأمل توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مدينة العلا السعودية، 5 يناير 2021. (أرشيفية: رويترز)
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رحبت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم السبت، بإعلان اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (6+6) توافق أعضائها حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بليبيا، وذلك في ختام اجتماعاتها 6 و7 يونيو 2023 بمدينة بوزنيقة المغربية، معربةً عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكلٍ رسمي على القوانين الانتخابية.

وأشاد بيان الخارجية السعودية بجهود المغرب في إنجاح الحوار والتوافق المهم الذي تم التوصل إليه، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا الشقيقة»، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعرب البيان عن أمل الرياض «توقيع الأطراف الليبية بشكلٍ رسمي على القوانين الانتخابية كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومُؤثرة في مُحيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والازدهار».

اجتماع «6+6»
ورحبت دول عربية من بينها مصر والعراق بإعلان لجنة «6+6»، في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، التوصل إلى اتفاقات بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنها من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقال رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة عمر بوليفة إن اللجنة ناقشت على مدى عشرة أيام التفاصيل كافة، وانتهت إلى الاتفاق على جميع النقاط الخلافية، و«لم يبقَ إلا أن يجري إصدارها من مجلس النواب وفق التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري».

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بينما لفت الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إلى أن الأمم المتحدة قدمت دعما فنيا للجنة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل إعداد قوانين الانتخابات طيلة مراحل العملية، وأن أعضاء اللجنة يستحقون الثناء. كما أشاد دوغاريك بما قدمه المغرب لتسهيل جهود اللجنة، مشيرا إلى أن نتائجها «قيد التحليل»، حسب تعليقه على اجتماعات اللجنة الأخيرة ضمن إحاطة يومية.

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