الأمم المتحدة: دعمنا «6+6» فنيا.. ونتائج اجتماعاتها قيد التحليل

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن الأمم المتحدة قدمت دعما فنيا للجنة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل إعداد قوانين الانتخابات «6+6»، طوال مراحل العملية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة يستحقون الثناء.

وأشاد دوغاريك بما قدمه المغرب لتسهيل جهود اللجنة، مشيرا إلى أن نتائجها «قيد التحليل»، حسب تعليقه على اجتماعات اللجنة الأخيرة ضمن إحاطة يومية.

نتائج جولة بوزنيقة

وأعلنت لجنة «6+6» في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية التوصل إلى اتفاقات بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رغم تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن القوانين من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

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وقال رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة عمر بوليفة، إن اللجنة ناقشت على مدار عشرة أيام التفاصيل كافة، وانتهت إلى الاتفاق على جميع النقاط الخلافية، «ولم يبقَ إلا أن يجرى إصدارها من مجلس النواب وفق التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري».