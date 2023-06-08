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القوى الغربية تحث الليبيين على المشاركة البناءة مع باتيلي لتأمين البيئة اللازمة للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 09:56 مساء
القوى الغربية تحث الليبيين على المشاركة البناءة مع باتيلي لتأمين البيئة اللازمة للانتخابات
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يتوسط رئيسي لجنة «6+6» خلال مؤتمر صحفي بالرباط، الأربعاء 7 يونيو 2023. (الخارجية المغربية)
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حثت القوى الغربية الرئيسية، مساء اليوم الخميس، «جميع الجهات الفاعلة» في ليبيا على «المشاركة البناءة» مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي «من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات».

ورحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان مشترك تلقته «بوابة الوسط» بالبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم 7 يونيو الجاري، بشأن مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» في ختام اجتماعاتها بمنتجع بوزنيقة في المغرب.

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وأضافت السفارات الأربع في البيان أنها «تعترف بالمثل بجهود مجموعة (6+ 6) في التوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية». معلنة كذلك ترحيبها «بالتزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمضي قدمًا في العمل مع جميع المؤسسات والجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة، لتسهيل عملية معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات، وتمكين تكافؤ الفرص لجميع المرشحين».

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يتوسط رئيسي لجنة «6+6» خلال مؤتمر صحفي بالرباط، الأربعاء 7 يونيو 2023. (الخارجية المغربية)
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يتوسط رئيسي لجنة «6+6» خلال مؤتمر صحفي بالرباط، الأربعاء 7 يونيو 2023. (الخارجية المغربية)
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