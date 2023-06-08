الإمارات تتطلع لتوقيع الأطراف الليبية على القوانين الانتخابية «بأسرع وقت ممكن»

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية وبأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لإنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

ورحبت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم الخميس، بـ«إعلان اللجنة المشتركة المكلَّفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية»، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.

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وأثنت الوزارة على «جهود المملكة المغربية في إنجاح الحوار والتوافقات المهمة التي جرى التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا». وجددت كذلك موقف الإمارات «الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار».

وأول أمس الثلاثاء، أعلنت اللجنة المشتركة «6+6» في بوزنيقة «الاتفاق» بشأن القوانين الانتخابية، مشيرة إلى أن القوانين بانتظار توقيعها من قِبَل رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري.