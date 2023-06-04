ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلق على ذكرى المصالحة بين تاورغاء ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندري فرانش، اليوم الأحد، إن الذكرى الخامسة لاتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة تعد «اعترافًا جيدا بالتقدم المحرز في دعم رجوع النازحين لمدنهم».

وأضاف في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «لا يزال هناك المزيد الذي ينبغي القيام به، ولكن إذا كان من الممكن تحقيق هذا الأمر في تاورغاء، فيمكن أيضًا تحقيقه في جميع أنحاء ليبيا».

ميثاق للمصالحة بين تاورغاء ومصراتة

في الرابع من يونيو العام 2018، جرى إبرام ميثاق للمصالحة بين مدينتي تاورغاء ومصراتة بعد نحو سبع سنوات من القطيعة. حضر مراسم توقيع المصالحة ممثلون عن المدينتين، بينهم أعضاء المجلس المحلي لتاورغاء.

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وكفل ميثاق المصالحة حق عودة أبناء تاورغاء إلى مدينتهم شريطة التنسيق مع مصراتة فيما يتعلق بتأمين تاورغاء بعد عودة أبنائها إليها، واعترافهم بالجرائم التي ارتكبها نظام القذافي فى حق الثوار. وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تحديد يوم المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء يوما وطنيا للمصالحة.