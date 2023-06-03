الدبيبة يقر المصالحة بين مصراتة وتاورغاء «يوما وطنيا»

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تحديد يوم المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، يوما وطنيا للمصالحة.

وقال الدبيبة، وفق منصة حكومتنا، «بقدوم الذكري الخامسة للصلح التاريخي بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، قرر مجلس الوزراء جعل هذا التاريخ يوما وطنيا، للرفع من قيم التصالح والتسامح والتعايش في بلادنا الحبيبة». وأضاف «إن في بلادنا علماء وأعيانا وخيرين، قادرون على تقريب ذات البين، وحل الخلافات بين المتخاصمين، لذلك فإن حكومة الوحدة الوطنية لن تتوانى في دعم هذه الجهود لإنجاحها، ولن تألو جهدا أيضا لإبعاد شبح الحرب والدمار رغم كيد الكائدين».

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