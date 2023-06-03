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الدبيبة يقر المصالحة بين مصراتة وتاورغاء «يوما وطنيا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 01:13 مساء
الدبيبة يقر المصالحة بين مصراتة وتاورغاء «يوما وطنيا»
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تحديد يوم المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، يوما وطنيا للمصالحة. 

وقال الدبيبة، وفق منصة حكومتنا، «بقدوم الذكري الخامسة للصلح التاريخي بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، قرر مجلس الوزراء جعل هذا التاريخ يوما وطنيا، للرفع من قيم التصالح والتسامح والتعايش في بلادنا الحبيبة». وأضاف «إن في بلادنا علماء وأعيانا وخيرين، قادرون على تقريب ذات البين، وحل الخلافات بين المتخاصمين، لذلك فإن حكومة الوحدة الوطنية لن تتوانى في دعم هذه الجهود لإنجاحها، ولن تألو جهدا أيضا لإبعاد شبح الحرب والدمار رغم كيد الكائدين».

- ندوة برعاية المجلس الرئاسي: «مصراتة وتاورغاء» تجربة مهمة لـ«المصالحة الوطنية» 
- توقيع ميثاق صلح بين مصراتة وتاورغاء

ميثاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء
وفي الرابع من يونيو العام 2018، جرى إبرام ميثاق للمصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء الليبيتين، بعد نحو سبع سنوات من القطيعة. وحضر مراسم توقيع المصالحة ممثلون عن المدينتين بينهم أعضاء المجلس المحلي لتاورغاء. وكفل ميثاق المصالحة حق عودة أبناء تاورغاء إلى مدينتهم شريطة التنسيق مع مصراتة فيما يتعلق بتأمين تاورغاء بعد العودة إليها، واعترافهم بالجرائم التي ارتكبها نظام القذافي بحق الثوار.

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