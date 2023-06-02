إصدار 1200 بطاقة للتأمين الطبي للمتقاعدين بمنطقة سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدير فرع الشؤون الاجتماعية ببلدية سرت عادل الصداعي، اليوم الجمعة، إصدار 1200 بطاقة للتأمين الطبي للمتقاعدين بمنطقة سرت من قبل اللجنة المكلفة من صندوق التأمين الطبي.

وقال الصداعي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن اللجنة المكلفة من إدارة صندوق التأمين الطبي للمتقاعدين اختتمت عملها ببلدية سرت أمس الخميس، والذي تواصل على مدى أسبوع.

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وأوضح الصداعي أن اللجنة «تمكنت من تصوير وإصدار أكثر من 1200 بطاقة تأمين طبي للمتقاعدين بمنطقة سرت، وذلك لغرض تغطية مصاريف علاج المتقاعد نفسه».

ونوّه مدير فرع الشؤون الاجتماعية ببلدية سرت إلى أن اللجنة المكلفة من صندوق التأمين الطبي ستستكمل عملها فى زيارة ثانية إلى البلدية خلال الأيام المقبلة.