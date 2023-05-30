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اجتماع أمني استعدادا لبدء خطة تأمين السواحل الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 06:59 مساء
اجتماع أمني استعدادا لبدء خطة تأمين السواحل الليبية
جانب من اجتماع أمني بمقر وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 30 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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عقد مسؤولون بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا أمنيًا للإعداد والتجهيز لبدء تنفيذ الخطة الأمنية البحرية بشأن تأمين السواحل الليبية.

حضر الاجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي اللواء نورالدين أبوجريدة، ومدير إدارة أمن السواحل اللواء بشير بنور، ورئيس مكتب الإعلام الأمني بإدارة العلاقات والتعاون الدولي العميد أبومدين الخالقي، ورئيس غرفة العمليات البحرية الرئيسية العقيد محمد النايض.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الاجتماع تطرق إلى التجهيز لبدء تنفيذ الخطة الأمنية البحرية رقم 1 لسنة 2023 بشأن تأمين السواحل الليبية، وكذلك استعراض احتياجات إدارة أمن السواحل لأداء مهامها ومتابعة الاستعداد لبدء تنفيذ التدريبات البحرية المشتركة الليبية المالطية.

كما تناول الاجتماع سير ملفات التعاون في مجال تأمين السواحل مع المنظمات والدول المعنية، حيث أكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في هذا الشأن أهمية تقديم الدعم لإدارة أمن السواحل لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والتأكيد على مساهمة المجتمع الدولي مع وزارة الداخلية في معالجة ملفات الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

أحد قيادات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال اجتماع أمني بمقر الوزارة، الثلاثاء 30 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
أحد قيادات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال اجتماع أمني بمقر الوزارة، الثلاثاء 30 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
أحد قيادات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال اجتماع أمني بمقر الوزارة، الثلاثاء 30 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
أحد قيادات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال اجتماع أمني بمقر الوزارة، الثلاثاء 30 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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